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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 10:40

'nin zaferini böyle gördü!

’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı ile ilgili ile yapılan anlaşmanın yankıları hala devam ediyor. Konuyu gündeminden düşürmeyen Türkiye’nin zafer elde ettiğini yazarak Trump'ın Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği ler yayınladı.

Alman basını Türkiye'nin zaferini böyle gördü!

, 'ın kararlılığıyla Amerika ile 'nin geleceğine dair bir anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre; Türkiye askeri harekata gerek kalmadan 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tek hakimi oldu.

TÜRKİYE KAZANDI
Anlaşma; dünya medyası tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanı 'a karşı aldığı siyasi zafer olarak nitelendirdi.

Amerika ve Avrupa'da gazete manşetlerini Erdoğan'ın fotoğrafları süsledi.

Türkiye'nin siyasi kazancının etkileri 'da henüz dinmedi. Ülkede, Trump'ın Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği ler, gazetelerde yayınlandı.

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Almanlar ABD min Avrupa'daki kuklası, ve PKK veuzantılarının koruyucusu bakıcıdır. Fetö besleyicisidir.

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