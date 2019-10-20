Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. mücadelesinde sahsında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. mücadelesinde sahsında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Ayrıntılar geliyor...
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