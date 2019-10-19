Barış Pınarı Harekatı ile sınır ötesi terörden arındırıldı. Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Ateşkesin ardından Tel Abyad'ta Türkiye ve Milli Ordu unsurları çalışmalara başladı. Hep birlikte özgür Tel Abyad'da ilk Cuma namazı kılındı. Bu arada PKK/YPG'li teröristlerin Ermeni cemaatine ait kiliseyi karargah yaptığı ortaya çıktı. Hainlerin kiliseye terör örgütüne ait bez parçalarını astığı saptandı.



KİMYASAL SİLAH YOK

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddiaları yalanladı. "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. TSK'nın envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" dedi.

VAN'DA 1 ŞEHİT

Van Çaldıran sınırında devriye görevi yapan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, açılan ateş sonucu şehit düştü. Öztürk'ün cami imamına "Şehit olursam adıma cami yaptırın" dediği ortaya çıktı.