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  • 20.10.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 15:17

Harekatı sonrası 'den bomba itiraf!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Harekatını her fırsatta karalamaya çalışan terör devleti medyası, bölgedeki siyonist emellerinin çöpe gittiğini itiraf etti. İsrail merkezli 'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde "6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği /'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası İsrail'den bomba itiraf!

'nin terör örgütü 'yi 'nin kuzeyinden kazıdığı Harekatı, dünya basınında özellikle de basınında yakından takip ediliyor.

Harekatın başlangıcından bu yana çeşitli haberler yayınlayan İsrail medyası, 'ta bir habere daha imza attı.

İSRAİL'İN HAYALLERİ YIKILDI
İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

"6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

Analiz, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasının ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü gözler önüne serdi.

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