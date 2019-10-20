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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 14:29

resmi tatili ne zaman? tam gün mü?

na az bir süre kaldı. Tatil planları yapanlar şimdiden 29 Ekim tatili kaç gün diye sormaya başladı bile. Bu anlamda 29 Ekim ne zaman ve 29 Ekim resmi tatil mi araştırmaları başladı. Bu sene 29 Ekim salı gününe denk geliyor yani resmi olarak tatil birleştirilemeyecek. Fakat hafta sonu ile birlikte pazartesi gününü yıllık izin kullananlar toplamda 4 gün tatil yapabilecek. Öğrenciler ise cumartesi pazar tatil yaptıktan sonra günü yarım gün okula gidecek. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

28 Ekim resmi tatil mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala, öğrenciler tarafından okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim'in pazartesi gününe denk gelmesi ile birlikte 4 günlük tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır. Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır.

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