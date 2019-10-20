29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala, öğrenciler tarafından okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim'in pazartesi gününe denk gelmesi ile birlikte 4 günlük tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır. Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır.