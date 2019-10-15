29 Ekim şiirleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Cumhuriyetin 96'ncı yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 29 Ekim şiirleri araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşmak ve etkinliklerde okuyabilmek için araştırılan 29 Ekim şiirleri büyük rağbet görüyor. İşte lise düzeyinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler...

29 EKİM ŞİİRLERİ LİSE DÜZEYİNDE

AKDENİZ'E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Ömer Bedrettin UŞAKLI