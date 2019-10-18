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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 17:47

/'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

Suriye Milli Ordusu () tarafından, 'nda terörden arındırılan otoyolu üzerinde teröristlerin bomba tuzakladığı yüklü bir araçı ele geçirildi.

, harekatta kurtarılan bölgelerde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ve Haseke'yi birbirine bağlayan otoyolu üzerinde ların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.

SMO uzman ekipleri, silah depolarının yakınında bulunan araçtaki patlayıcıları imha etti.

MSO arama tarama faaliyetleri kapsamında daha önce de teröristlere ait silah depoları ve çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

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