İstanbul Tuzla'da öldürülmüş halde bulunan Fatma Kayıkci cinayeti ile ilgili yargılanan Atalay Filiz'e, İstanbul Anadolu 5. Ağır ceza Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme, Filiz'in, Kayıkci'yi tasarlayarak öldürdüğüne hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre mahkeme kararı öncesi son savunması alınan Filiz ise, Kayıkci'yi öldürdüğünü kabul etmiş ancak, cinayete ilişkin önceden bir plan yapmadığını savunmuştu. Filiz'in avukatları karara itiraz etti. İtiraz incelemesini değerlendiren İstanbul Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, başvuruyu esastan ret etti.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Ret kararı sonrası Filiz'in avukatları bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunda, hem esasa hem usule ilişin hususlar yer aldı. İtiraz gerekçelerinde biri de cinayetin tasarlanarak işlenmediği yönünde oldu.

İtiraz dilekçesinde bu konuda "Sanığın, eylemi tasarlayarak işlemiş olması söz konusu değil. Cinayeti tasarlayarak işlediğine dair gerekli unsurlar yok" denildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİ

İtirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi değerlendirdi. Daire kararında özetle şöyle denildi: "Sanık, gerçekleştirdiği başka bir öldürme eylemi nedeniyle gizleniyordu. Bu sırada, kendisinden şüphe ettiğini düşündüğü maktulle (Fatma Kayıkci) olay günü karşılaştı.

Gerçek kimliğinin maktul tarafından tespit edildiği ve maktulün, işlediği suç nedeniyle kolluk güçlerine ihbar edeceğini düşündü. Bu nedenle, ani gelişen kastla maktulü bıçaklayarak öldürdü. Olayda, Tasarlayarak öldürme suçunun yasal unsurları oluşmadı."

CEZADA DEĞİŞİKLİK OLMAZ

Bozma kararı sonrası dosya yeniden İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelecek. Yerel mahkeme, bozma ilamına uysa da Atalay Filiz'in aldığı cezada bir değişiklik olmayacak.

BOZMA KARARI YERİNDE

Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok, bozma ilamının yerinde olduğuna işaret etti. Av. Uçanok, cinayetin Filiz tarafından işlendiğinin sabit olduğuna işaret ederek "Ancak, gerek müvekkilin gerek bizlerin yargılama aşamasında itiraz ettiğimiz bir husus vardı. O da, cinayetin tasarlanarak işlendiği iddiasının doğru olmadığına ilişkindi. Bu yöndeki itirazımızı Yargıtay da yerinde buldu. Sonuç değişmeyecek olsa da hukuka uygun bir karar verilmiş olması oldukça önemli" dedi.

Bu arada, Atalay Filiz'in, 2013 yılında Ankara'da öldürdüğü Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetine ilişkin yargılandığı davada da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu karar kesinleşti. Filiz halen, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.