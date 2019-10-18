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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:59

'in bu görüntülerini konuşuyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. , 2018 yılında katıldığı HARDtalk programında konusunu tartışırken 'nin bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğinin ısrarla altını çizmişti. Türkiye'nin dik duruşuyla ABD'nin masaya oturması ve Türkiye'nin masada istediklerini alması bu görüntüleri yeniden gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. , 2018 yılında İngiliz haber kanalı BBC'de katıldığı HARDtalk programında sunucu Stephen Sackur ile konusunu tartışırken 'nin bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğinin ısrarla altını çizmişti. Sunucunun tüm baskılarına rağmen kararlılığından ödün vermeyen Aybet, ABD'nin isterse bu konuda Türkiye ile iş birliği yapabileceğini belirtmişti. Aybet, sunucunun "Eğer istemezlerse?" sorusuna "Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum" cevabını vermişti.

Dün akşam Türkiye'nin dik duruşuyla ABD masaya gelmiş ve 'nın istediği şartları kabul etmişti. Bu gelişmeden sonra, Gülnur Aybet'in 2018 yılındaki kararlı söylemi "Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum" sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konu oldu.

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