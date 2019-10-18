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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 13:31

Son dakika: Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme! etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre , 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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