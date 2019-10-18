Son dakika: Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme! etkisiz hale getirildiler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.