Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! PÖH'ler sıcak takip için sınıra gönderildi Son dakika haberine göre Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere yola çıktı.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! PÖH'ler sıcak takip için sınıra gönderildi