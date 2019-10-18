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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:34

Son dakika: 'da ’nün sivil yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8’i yakalandı.

FETÖ’nün sivil yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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