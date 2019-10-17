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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 14:46

Son dakika: Mersin merkezli 6 ilde operasyonu: 49 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre , / şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

49 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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