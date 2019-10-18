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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 18:29

duyurdu: Süreç yakından takip ediliyor

: ile kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü /’nin ’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.

MSB duyurdu: Süreç yakından takip ediliyor

ndan, ile kapsamında üzerinde mutabık kalınan terör örgütü /'nin den çekilmesi sürecinin yakından takip edildiği, kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.


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