Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısında birçok masum sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nangarhar'da bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.



