SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Doktor İsmail Çağlar, Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşması ile ilgili olarak sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Çağlar, değerlendirmesinde askeri başarının diplomatik zaferle taçlandığını vurguladı. Çağlar'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Türkiye'nn Kuzey Suriye'deki yegane amacı terör örgütü PKK'nın sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi ve böylece Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için diplomatik ve askeri seçenekler kullanılabilir. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na başlamadan önce diplomatik seçeneği işletmeye gayret etti. ABD ile müzakereler yapıldı, güvenli bölge konusunda anlaşıldı. Ancak ABD ile varılan anlaşma pratikte sonuç doğurmadı. Bunun üzerine Türkiye askeri seçeneği devreye soktu ve Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatın başlaması başlı başına Türkiye'nin kararlılığının bir göstergesi oldu."