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  • 17.10.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 22:22

ile arasında Suriye anlaşması sağlandı! Askeri başarı diplomatik zaferle taçlandı

Toplum ve , - ortak açıklamasıyla ilgili olarak "nin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak. Anlaşma işler ve geri çekilirse Türkiye ile ilgili amacına daha fazla askeri operasyon yapmadan erişecek. 'nın askeri başarısı diplomatik bir başarı ile taçlanmış olacak" dedi.

Askeri başarı diplomatik zaferle taçlandı

Toplum ve , ve 'nin konusunda anlaşması ile ilgili olarak sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Çağlar, değerlendirmesinde askeri başarının diplomatik zaferle taçlandığını vurguladı. Çağlar'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Türkiye'nn Kuzey Suriye'deki yegane amacı terör örgütü PKK'nın sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi ve böylece Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için diplomatik ve askeri seçenekler kullanılabilir. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na başlamadan önce diplomatik seçeneği işletmeye gayret etti. ABD ile müzakereler yapıldı, güvenli bölge konusunda anlaşıldı. Ancak ABD ile varılan anlaşma pratikte sonuç doğurmadı. Bunun üzerine Türkiye askeri seçeneği devreye soktu ve Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatın başlaması başlı başına Türkiye'nin kararlılığının bir göstergesi oldu."

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