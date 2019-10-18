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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 15:54

Başkan Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı

Başkan : Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı

Başkan , vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

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