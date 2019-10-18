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  • 18.10.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:14

'a memleketi 'da sıcak karşılama

Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili , memleketi ’da coşkuyla karşılandı. Yıldırım’a sevgi seli izdihama neden oldu.

Ankara'dan hava yoluyla Erzincan'a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı.

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