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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 11:38

: Erdoğan geri adım atmadı, Trump ve kaybetti

'ın ile heyeti arasında varılan uzlaşıyı, “ABD Erdoğan’ın istediklerini veriyor” başlığıyla servis etti. Spiegel Online'ın da yer alan haberde, “Uzlaşma, ’ın işine yarıyor. Buradaki kaybedenler ise ve ” denildi.

Alman Spiegel Online: Trump ve YPG kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bu bir ateşkes değil" açıklamasında bulunduğunun altının çizildiği haberde, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, YPG'nin Kuzey Suriye'den çıkarılması yönünde belirlediği hedefine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump -kendi neden olduğu- bir ateşi söndürmüş olmakla övünebilir. Ancak uzun vadede Washington için bedel çok daha büyük olacaktır.



ABD, Suriye'de önemli ölçüde hakimiyet kaybetti aynı zamanda uluslararası statü ve etkisi de azaldı. Hangi ortak onlara halen güveniyor? Kaybedenlerin başında elbette bölgedeki YPG geliyor." Haberde, Washington'dan gelen yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın geri adım atmadığının da altı çizildi.


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KALLEŞ ALMAN. KALLEŞ ALMAN.

EY ALMANYA SENDE KAYBETTİN ,YAPTIKLARINI UNUTMADIK ,BUNUN HESABINI ELBETTE ÖDEYECEKSİN .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2019 11:43
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