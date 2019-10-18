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  • 18.10.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 11:49

baronu 'ın oğlu gözaltına alınınca kenti savaş alanına çevirdiler!

’nın en büyük baronu ’ın oğullarından birini yakalaması ile birlikte Culiacan kentinde adeta savaş çıktı. Pantronlarını polisin elinden almak için kenti birbirine katan kartel üyeleri Meksika polisini ağır makineli silahlarla kıskaç altına aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meksika polisi, can kaybını önlemek amacıyla geri adım atarak uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio’yu serbest bırakmak zorunda kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da gündeme oturan konu ile birlikte El Chapo Joaquin Guzman kimdir sorgusu, arama motorlarının en popüler konularından biri haline geldi.

Kartel üyeleri, ağır silahlarla birlikte karmaşa yarattığı şehrin yollarını araçlarla kapatarak ateşe verdi. Fotoğraflar sosyal medya üzerinden yayıldı.

'El Chapo' (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, Meksika'nın Culiacán kentinde rutin bir devriye sırasında bir evde ele geçirildi.

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