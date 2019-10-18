Kartel üyeleri, ağır silahlarla birlikte karmaşa yarattığı şehrin yollarını araçlarla kapatarak ateşe verdi. Fotoğraflar sosyal medya üzerinden yayıldı.
'El Chapo' (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, Meksika'nın Culiacán kentinde rutin bir devriye sırasında bir evde ele geçirildi.
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