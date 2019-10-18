ABD ile anlaşma Merkez Bankası'dan faiz indirimi beklentisini yükseltti!

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararı çıkmasının ardından ABD ile ilişkilere yönelik bir riskin ortadan kalkması ve TL varlıklarda değer kazanımıyla TCMB'nin gelecek haftaki PPK toplantısından indirim beklentisi tekrar artmış durumda.

Geçen hafta başlayan harekat sonrasında TL'deki volatilitenin artmasıyla 24 Ekim'deki PPK toplantısında yapılacak indirim miktarı beklentisi 50-100 baz puana kadar gerilemiş hatta hiç indirim yapılmaması yönünde evrilmişti. Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor.

'GELİŞMELERİ BEKLİYORDUK'

Türkiye geçen hafta başlattığı operasyonda kurmayı amaçladığı güvenli bölgeden geri çekilmeleri için Suriyeli Kürt güçlere beş gün süre verilmesi konusunda ABD ile anlaşma sağladı. Türkiye anlaşma ile askeri operasyondaki ana hedefine ulaşırken, Trump ise anlaşmayı zafer olarak niteledi.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, "Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz" dedi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi öncesinde TCMB'nin bu ay sonundaki toplantısında 100-150 baz puan faiz indirimi bekleniyordu. Yıllık enflasyonun Eylül'de baz etkisiyle beş puanın üzerinde gerileyerek Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye gelmesinin ardından beklentiler 100-200 baz puan aralığına genişledi.

Ancak Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik yapılan harekatın ardından ABD'den ekonomik yaptırımlara yönelik gelen açıklamalar TL'de sert değer kaybına neden olmuş, swap piyasasındaki fiyatlamalar da Suriye operasyonu ile birlikte indirim beklentisinin giderek azaldığını hatta bir ara ortadan kalktığını gösterdi.

'TEKRAR ALT BANT HALİNE GELDİ'

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de "(Operasyonun başlamasıyla)Piyasada en fazla 100 baz puan olan beklentilerin yanında indirim beklemeyen de önemli bir kesim vardı. Anlaşmanın ardından kurda volatilitenin düşmesi ise maksimum olan 100 baz puan olan indirim beklentisini tekrar alt bant haline getirmiş gibi görünüyor, hatta 150-200 baz puan ihtimali yüksek" dedi ve şöyle devam etti: "Bugün de hem swap hem de TL libor fiyatlamasına baktığımızda gelecek hafta 100 baz puan olmak üzere üç aylık sürede 200 baz puan indirimin fiyatlara girdiğini görüyoruz, tahvil faizleri de bunu fiyatlıyor. Dolayısıyla TCMB indirimlere devam edecektir, 24 Ekim'de en az 100 baz puan hatta 200 baz puana kadar bir indirim çok sürpriz olmaz" dedi.

TL YÜZDE 3.2 DEĞER KAZANDI

Önceki haftayı 5.70 civarından kapayan dolar/TL'nin operasyona yönelik gelişmelerle geçen hafta son 4.5 ayın en yükseği olan 5.9395'e kadar yükselmesiyle TL dolar karşısında yüzde 4 değer kaybetti. Ancak anlaşmanın ardından kur 5.7580'e kadar geriledi. Böylece TL dolar yüzde 3.2 değer kazanırken TL varlıklarda oynaklık azaldı.

TCMB'nin faiz indirim döngüsünden çıkmasını harekat öncesinde de beklemediklerini sadece ivme olarak yavaşlamasını beklediklerini söyleyen Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, "Enflasyon verisinin ardından harekat öncesinde TCMB'nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını olası görüyorduk. Yerel varlıklarda artan oynaklık ve spekülatif haber akışının ardından ise beklentimizi 50 baz puan olarak revize ettik. Ancak 24 Ekim'e hala altı gün var ve PPK'ya nasıl bir ortamla girileceği önemli. Dolayısıyla çok daha iyimser bir hava, düşük CDS ve kur oynaklığı görmemiz halinde TCMB'ye daha yüksek oranlı bir indirim için alan açılabilir" dedi.

Operasyonun hedefleri arasında Suriye sınırından 30 kilometre içeri girip YPG'yi bu bölgeden çıkararak "güvenli bölge" kurmak bulunuyordu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'un SDG ile iletişimde olduğuna dikkat çekerek SDG'nin geri çekilmeye başladığını söyledi. Ancak SDG'nin ne yapacağı tam olarak netlik kazanmadı. Sahadaki gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Suriye'nin de nasıl bir tutum sergileyeceği önemli olacak. Bu çerçevede gelecek açıklamalar ve Erdoğan'ın Putin ile 22 Ekim'de yapacağı görüşme izlenecek.