Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.10.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 15:09

enflasyon beklentisini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti , ekim ayı beklenti anketini açıkladı. Yılsonu yüzde 13.96’dan 12.69’a indi. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,89 iken, bu anket döneminde yüzde 15,88'e geriledi.

Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet () Ekim ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 6 TL'den 6,05 TL'ye çıkarken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,96'dan yüzde 16,69'a düştü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre cari yıl sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,96 iken, bu anket döneminde yüzde 12,69'a geriledi. TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,21 iken, bu anket döneminde yüzde 11,18 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,17 ve yüzde 9,76 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,89 iken, bu anket döneminde yüzde 15,88'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,20 iken, bu anket döneminde yüzde 15,86 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ
2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 5,9 milyar dolar iken, bu anket döneminde 0,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,3 milyar doalr ve 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI
2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,00 TL iken, bu anket döneminde 6,05 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,35 TL ve 6,41 TL olarak gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMerkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri