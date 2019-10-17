Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."
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