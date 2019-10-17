Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 23:57
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 23:58

Başkan Yardımcısı Pence ve Pompeo, 'den ayrıldı

Başkan ile konusunu görüşmek üzere 'ye gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Mike Pompeo, görüşmelerinin ardından 'dan ayrıldı.

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Başkan Yardımcısı Pence ve heyetinin uçağı 22.40'ta, Pompeo ve heyetinin uçağı da 21.45'te 'ndan hareket etti.

Heyetleri havalimanından ilgili yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pence, Pompeo ve heyetlerini kabul ettiği görüşmesi 1 saat 40 dakika sürmüştü.

Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme, 2 saat 40 dakika sürmüştü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Charles O'Brien, ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

Dün, Ankara'ya gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD Başkan Yardımcısı Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri