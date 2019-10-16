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  • 16.10.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:48

Son dakika: Mardin'in Artuklu ve ilçelerinde okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre Mardin'in ilçesinin tamamında, Artuklu ve ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Mardin Valiliği duyurdu! Sınır ilçelerinde...

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 'in tamamında, Artuklu ile ilçelerinde ise sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

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