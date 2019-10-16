Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.10.2019 23:39
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 23:41

'ta sınıra yakın okullarda eğitime 2 gün ara verildi

'ın İdil, Cizre ve ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra okulunda eğitime 2 gün ara verildi. Tatil edilen okulların isimleri, valiliğin paylaşıldı.

Şırnak'ta eğitime 2 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, harekat kapsamında İdil, Cizre ve ilçelerinin sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda 17-18 Ekim tarihlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Tatil edilen okulların isimleri, valiliğin paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞırnak'ta sınıra yakın okullarda eğitime 2 gün ara verildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri