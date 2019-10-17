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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:26

vatandaşı 'li terörist etkisiz hale getirildi

'ndan dolayı 'ye karşı silah ambargosu uygulayan 'nın vatandaşı olan bir kadın terörist Resulayn'da etkisiz hale getirildi.

Kanada vatandaşı YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

'nın Fırat'ın doğusundan 'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü 'na, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere , gibi ülkeleri rahatsız etti.

Birçok devlet YPG'ye desteğini göstermek için ise 'ye silah ambargosu uygulama kararı aldı.

Bu ülkelerden biri de Kanada'ydı...

Kanada hükümeti Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

KANADALILAR YPG'YE KATILIYOR
TSK, Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Birçok devletten YPG'ye katılanların arasında Kanada vatandaşlarının sayısı dikkat çekiyor.

Son olarak Kanada vatandaşı olan YPG'li bir terörist Resulayn'da öldürüldü.

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