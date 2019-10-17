Kanada vatandaşı YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Fırat'ın doğusundan YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kanada, İsrail gibi ülkeleri rahatsız etti.
Birçok devlet YPG'ye desteğini göstermek için ise Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldı.
Bu ülkelerden biri de Kanada'ydı...
Kanada hükümeti Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.
KANADALILAR YPG'YE KATILIYOR
TSK, Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Birçok devletten YPG'ye katılanların arasında Kanada vatandaşlarının sayısı dikkat çekiyor.
Son olarak Kanada vatandaşı olan YPG'li bir terörist Resulayn'da öldürüldü.
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