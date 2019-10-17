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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 17:05

'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi

'nden düşerek hayatını kaybeden Genel Başkan Yardımcısı 'ın oğlu 'ın cenazesi toprağa verildi. Törene, Başkanı , , ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi

'nin surlarından düşerek hayatını kaybeden Genel Başkan Yardımcısı 'ın oğlu 'ın cenazesi defnedildi.

'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Başkanı , , , eski TBMM Başkanı , Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP'li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene katılanlar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziyelerini iletti.

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