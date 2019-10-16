Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Ayrıntılar geliyor...
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