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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:58

'ndan 'ya net mesaj: İttifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya net mesaj

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü /'nin dışına çıkarılması zaruridir. 'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.

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