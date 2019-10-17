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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 17:36

Son dakika haberi: 'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı

Son dakika... 'in ilçesine terör örgütü / 'nin kontrolündeki topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.

'de terör örgütü / kontrolündeki noktalardan ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı.



Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.





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