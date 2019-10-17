Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için selam dur' kampanyasına Türk Hava Yolları(THY) da katıldı. Uçuş ekibi İstanbul Havalimanı ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi.







A milli futbol takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.



