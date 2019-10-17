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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:34

Mehmetçiğe bir selam da 'ndan

'nın sosyal medyadan başlattığı ' için selam dur' kampanyasına de katıldı. Uçuş ekibi bir araya gelerek asker selamı verdi.

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

'nın sosyal medyadan başlattığı ' için selam dur' kampanyasına () da katıldı. Uçuş ekibi Havalimanı ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi.



A milli futbol takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

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