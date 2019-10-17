Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 22:20

Dışişleri Bakanı Özersay: 'nin kararlı tutumu sonuç verdi

Başbakan Yardımcısı ve , "'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu" dedi.

Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcısı ve , ABD ve 'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özersay, bugün Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu. Bundan sonrası, verilen sözlerin tutulmasının takibi. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri