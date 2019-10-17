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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 20:00

'li Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

'nin Başkanı ve , haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

HDP'li belediye başkanı tutuklandı

'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li Başkanı ve tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Yaşar ve Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yaşar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", Sarı da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

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