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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:33

Son dakika: 'li Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika haberi... 'nin 'li Belediye Başkanı hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li Belediye Başkanı tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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