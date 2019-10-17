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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 20:03

'de dan terör örgütü / propagandasına 6 gözaltı

'de, hesaplarından '' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındılar

'de, hesaplarından '' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, / terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında 'li Çanakkale il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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