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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 19:54

Teröristler korkudan bunu da yaptı! köyüne Federasyonu bayrağı asıldı

'nin kuzeyinde devam ederken, 'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki köyüne Federasyonu bayrağı asıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı.

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