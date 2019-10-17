Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı.
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.