TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar! İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler...
Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada manipülasyon yapmak isteyen hesaplar, TSK'nın envanterine bulunmayan tankların görüntüsünü dezenformasyon için kullandı. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunmayan tankların görüntülerini harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak için kullandı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları aynı hızıyla devam ediyor.
Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında 2012 yılında Esed Rejimi ordusuna ait Rus yapımı T-72 tanklarının patlatıldığı görüntüleri kullanarak harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi. Bununla birlikte Rus yapımı T-72 tipi tankların TSK'nın envanterinde bulunmadığı bildirildi.
Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, daha önce gözler önüne serilmişti.
İşte o yalanlar ve gerçekler...
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Sosyal medyadaki terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriye iç savaşındaki Esed rejiminin saldırılarını, Yemen ve Gazze'den yansıyan fotoğraf karelerinin yanı sıra tarihteki katliamlardan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı. Suriye iç savaşı sırasında çekilmiş yıkıma uğramış semtte kız çocuğunu taşıyan adamın Ağustos 2015'ten bir fotoğrafı harekat sırasında yaşanmış gibi manipüle edildi.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona ait bir tankın, Yemen müdahalesi sırasında alev aldığı 2018'den bir fotoğrafla dezenformasyon girişiminde bulunan terör örgütü yanlıları, tankın üzerine Türk bayrağı ekleyerek Barış Pınarı Harekatı sırasında kullanılan bir araçmış gibi çarpıtmayı denedi.