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  • 16.10.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 11:17

'ten yaralı teröriste yardım eli

8. gününde tüm hızıyla devam ederken, yaralı olarak ele geçirillen 'li teröriste tarafından uzatılan yardım eli kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli Ordusu'un (SMO), Fırat'ın doğusunda terörist / unsurlarını ortadan kaldırmak için başlattığı , tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor.

TERÖR YANDAŞLARI BOŞ DURMUYOR
Harekatın başladığı günden bu yana, gerek dan gerekse uluslararası yayın kuruluşlarından servis edilen sahte görüntülerle, manipülasyon ve kara propaganda yapılıyor.

'TÜRKLER KATLİAM YAPIYOR' DEDİLER
TSK'yı ve SMO askerlerini, asılsız görüntülerle, sivilleri katletmekle itham eden bu terör yanlılarının tüm çabalarını boşa çıkarır nitelikte bir görüntü, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Görüntülerde TSK ve SMO askerleri, çatışmalarda yaralı olarak ele geçirillen YPG'li teröristi tedavi ediyor.

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