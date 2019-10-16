Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun birçok kesiminde sapmak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor . Yağışların daha çok Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde etkili olması beklenirken, vatandaşların sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 16 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşayacak.

İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...