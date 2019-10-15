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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 22:13

MSB o görüntüleri paylaştı! ve ’da arama tarama çalışmaları devam ediyor

'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı tüm kararlılığıyla sürüyor. Terörden arındırılan ve ’da gerçekleştirilen arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı tüm kararlılığıyla sürüyor. Harekat kapsamında 39 yerleşim merkezi terörden temizlendi, 611 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörden temizlenen kritik bölgelerden ve 'ta arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

terörden temizlenen bölgelerdeki arama tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

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