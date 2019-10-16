Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Son dakika: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’a hapis cezası
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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