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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:45

Son dakika: Genel Başkanı ’a cezası

Genel Başkanı 'a 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan 2 yıl 6 ay cezası verildi.

Haydar Baş’a hapis cezası
Genel Başkanı ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay le cezalandırılmasına hükmetti.

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