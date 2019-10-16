Burdur'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, depremin yerin 105.2 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.10.16 10:28:05 37.3307 30.7525 105.2 -.- 3.4 3.2 KOCAALILER-BUCAK (BURDUR)
2019.10.16 09:54:58 40.3448 29.2768 0.0 -.- 1.2 -.- FEVZIYE-GEMLIK (BURSA)
2019.10.16 09:44:20 39.0535 25.9435 14.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2019.10.16 08:23:45 38.5392 29.3133 29.9 -.- 1.8 -.- OMURCA-ULUBEY (USAK)
2019.10.16 08:16:01 36.0197 27.6338 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2019.10.16 08:13:26 36.8653 27.6448 17.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.10.16 07:55:04 41.2798 25.9225 6.8 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
2019.10.16 07:42:18 40.5433 27.1133 15.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.16 07:05:57 37.8987 32.0237 5.4 -.- 1.4 -.- DERBENTTEKKE-DERBENT (KONYA)
2019.10.16 06:56:37 34.9588 23.2587 92.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.10.16 05:06:43 38.7353 27.9192 9.4 -.- 1.6 -.- GOLMARMARA (MANISA)
2019.10.16 04:56:46 38.3753 27.4007 3.4 -.- 1.7 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR)
2019.10.16 04:15:05 37.6655 36.0968 8.0 -.- 1.7 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2019.10.16 04:13:23 37.0183 27.6502 1.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.10.16 04:08:31 40.7398 35.6370 5.4 -.- 1.3 -.- AYRANCI-SULUOVA (AMASYA)
2019.10.16 04:02:15 36.2518 28.9233 2.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2019.10.16 03:23:16 37.1057 26.7293 13.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.10.16 03:19:55 36.3005 28.5143 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2019.10.16 03:18:05 36.8697 26.5240 9.6 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ
2019.10.16 02:25:37 40.3993 28.8970 5.3 -.- 2.1 -.- MUDANYA (BURSA)
2019.10.16 02:15:27 38.8442 35.5427 16.6 -.- 1.2 -.- CEVRIL-KOCASINAN (KAYSERI)
2019.10.16 02:02:21 40.5285 32.0397 5.0 -.- 1.9 -.- DEVEOREN-KIBRISCIK (BOLU)
2019.10.16 01:54:36 37.8707 29.6160 5.4 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
2019.10.16 01:09:13 37.1752 28.6923 10.9 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2019.10.16 01:02:02 36.2217 28.9352 20.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
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