Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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