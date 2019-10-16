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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 21:47

'da bahçesinde ele geçirildi! 'Değerli olduğunu bilmiyordum'

'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi. Ev sahibi G.A., sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söyledi.

Bahçede ele geçirildi! 'Değerli olduğunu bilmiyordum'

Kocareis köyünde oturan G.A.'nın evinde olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararı ile eve baskın yaptı. Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde üzeri işlemeli, içi oyuk, sütun başlığı olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı bulundu.

Bulunan eser Amasra Müzesi'ne teslim edildi. Sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini ileri süren G.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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