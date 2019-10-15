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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 00:14

Başkan ile telefonda görüştü

Başkan ile Devlet Başkanı telefonda 'yi görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan , görüşmede Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Başkan , Federasyonu Devlet Başkanı 'le telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı , 'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra 'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

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