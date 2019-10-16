Af yasası ne zaman açıklanacak? Af yasasının çıkmasını bekleyen kader mahkumları ve aileleri büyük umutlarla Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Af yasası konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." dedi. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasında son açıklama MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan geldi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman açıklanacak? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

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