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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 08:41

16 Ekim son durum: Af ceza indirimi yasası ne zaman açıklanacak? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

nda son durum nedir? Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, af yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'da af yasasının çıkış tarihi konusunda bilgi paylaştı. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman açıklanacak? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

Af yasası ne zaman açıklanacak?

Af yasası ne zaman açıklanacak? Af yasasının çıkmasını bekleyen kader mahkumları ve aileleri büyük umutlarla Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Af yasası konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." dedi. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasında son açıklama MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan geldi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman açıklanacak? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Af ile ilgili son gelişmeler için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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