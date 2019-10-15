Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın takip edildiği stratejik nokta Akçakale.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerinden biri olan Akçakale, Barış Pınarı Harekatı'nın mevzisi ve anı zamanda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad'a giriş kapısı oldu.

"BEŞ OĞLUMU VEREYİM BİR ASKER VERMEYELİM"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'nın hem mevzisi hem de TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad'a giriş kapısı oldu Akçakale. Terör örgütünün roket ve havan saldırılarına maruz kalan ve üç vatandaşını şehit veren ilçe halkı tek bir ağızdan "Hayır korkmuyoruz. Çünkü biz Türküz. Burası bizim vatanımız" ifadelerini kullandı. Akçakaleli İbrahim Karaağaçlı; "Benim 8 erkek çocuğum var 5 tanesini veririm bir asker vermem" sözleriyle yapılan operasyona ve Mehmetçiğe gönülden verdikleri desteği dile getirdi.

"YAPILMASI GEREKENİ YAPIYORLAR"

Çocuk ve kadınları başka şehirdeki akrabalarına gönderen erkekler günlük yaşamlarına devam ettiler. Fakat, halk bu saldırılar karşısında ne korktu ne de ilçeyi tümden terk etti.

Akçakaleli Bedir Dal; "Hayat devam ediyor. Yani savaş olsa da sonuçta yaşıyoruz. Yani normal devam ediyor böyle de sürecek. Ama Allah'ın izni ile yani bu yaptığımız harekat Türkiye'nin PKK'ya yaptığı bir gün iki gün içerisinde tamamlanacaktır. Tekrar hayat devam edecek. Allah'ın izni ile de zarar gören yerler bir şekil telafi edilir" sözleri ile operasyona olan inancını ve desteğini vurguladı.