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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 07:47

MSB duyurdu: 637 t etkisiz hale getirildi

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı devam ediyor. 'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında 637 t etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 637 terörist etkisiz hale getirildi

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı tüm kararlılıkla devam ediyor. 'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında 637 t etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi: "Fırat'ın doğusunda devam eden 'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

Öte yandan harekat ile birlikte bin kilometrelik alan terörden temizlendi. Türk ordusu 32 km derinliğe kadar indi.

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