MSB duyurdu: 637 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında 637 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi: "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

Öte yandan harekat ile birlikte bin kilometrelik alan terörden temizlendi. Türk ordusu 32 km derinliğe kadar indi.