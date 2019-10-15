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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:04

'nun askerleri sayesinde yıllar sonra ailelerine kavuştu!

’nin başlattığı ’nda ilçe merkezinin ’li teröristlerden kurtarılmasına yardımcı olan ’ndan Tel Abyad’lı askerler yıllar sonra ailelerine kavuştular. Tel Abyadlı askeri, "Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli yaklaşık 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah'ın izni ve Suriye Milli Ordusu'nun sayesinde evimize döndük" ifadelerini kullandı.

Suriye Milli Ordusu'nun askerleri yıllar sonra ailelerine kavuştu!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

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İspanya bölücüleri içeri atarken Avrupa dan ses yok. Bu fırsattan istifade bizde hepsini içeri tıkalım.

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cevapla 15.10.2019 09:44
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