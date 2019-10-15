Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.
Suriye Milli Ordusu'nun askerleri Türkiye sayesinde yıllar sonra ailelerine kavuştu!
Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG’li teröristlerden kurtarılmasına yardımcı olan Suriye Milli Ordusu’ndan Tel Abyad’lı askerler yıllar sonra ailelerine kavuştular. Tel Abyadlı SMO askeri, "Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli yaklaşık 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah'ın izni ve Suriye Milli Ordusu'nun sayesinde evimize döndük" ifadelerini kullandı.
- Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi!
- Af yasası kimleri kapsayacak?
- Bakü'deki zirvede dikkat çeken kravat detayı
- Harekatta şehit olan Elif'in babasından ders gibi sözler
- FETÖ ile irtibatlı isimler meslekten ihraç edildi
kalan karakter 1000
İspanya bölücüleri içeri atarken Avrupa dan ses yok. Bu fırsattan istifade bizde hepsini içeri tıkalım.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.